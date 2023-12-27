Юрист рассказала о возможных последствиях проверки ФНС в отношении Ивлеевой

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции.

По словам юриста, ФНС может проводить выездные налоговые проверки в отношении любого юридического лица с целью оценки тщательности выполнения налогового законодательства.

«Действительно, эта вечеринка произвела впечатление на многих людей и оставила неприятный осадок, в связи с чем стали обращаться. Это нормальная, законная деятельность ФНС, может быть, несколько ускоренная (в связи с общественным резонансом. — RT)», — сказала Ярмуш.

Она добавила, что если Ивлеева выполняла требования налогового законодательства России, то после проверки ФНС не выявит нарушений.

Однако в обратном случае может последовать уголовное наказание, как уже было в подобных случаях с другими блогерами, предупредила эксперт.

«Они регистрировались как самозанятые, получали миллиарды от своей деятельности, а затем деньги распределялись по знакомым. Тогда действительно может быть донасчитан неуплаченный налог и могут быть уголовные санкции в отношении Ивлеевой, если будет установлена её вина. Мы наблюдаем, что такие ситуации уже были зафиксированы. Не могу сказать, что это какое-то гонение или преследование, это нормальная деятельность ФНС», — добавила собеседница RT.

Она также обратила особое внимание на то, что процессы, связанные с неуплатой налогов и пропагандой ЛГБТ*, имеют разную направленность и не могут быть объединены.

«Это не может быть один и тот же судья. Процессы будут разные, потому что они совершенно не могут быть объединены. Но будут учитывать, предположим, судимость по неуплате налогов», — объяснила Ярмуш.

В заключение она добавила, что при неуплате налогов часто имеет место попытка их легализации, что также является уголовным преступлением и может стать ещё одним пунктом обвинения блогера.

Ранее стало известно, что Лефортовский районный суд города Москвы счёл, что скандальная вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.