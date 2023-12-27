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Суд в Москве признал скандальную вечеринку Ивлеевой пропагандой ЛГБТ

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Лефортовский районный суд города Москвы счёл, что скандальная вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ*. Об этом свидетельствует решение суда по делу рэпера Николая Васильева.
Суд в Москве признал скандальную вечеринку Ивлеевой пропагандой ЛГБТ
  • РИА Новости

Как следует из материалов дела, 21 декабря 2023 года рэпер, более известный под сценическим именем Vacio, принял участие в тематической вечеринке, «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Отмечается, что это выразилось в распространении информации, направленной на формирование «нетрадиционных сексуальных установок», а также «привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений», передаёт ТАСС.

Ранее за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой свои извинения принёс народный артист России Филипп Киркоров.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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