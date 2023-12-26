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Филипп Киркоров публично извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

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Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
Филипп Киркоров публично извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как заявил Киркоров, «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь».

«Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришёл. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми», — сказал он.

По его словам, в нынешнее трудное и героическое время артист его масштаба «не может и не должен так безответственно относиться к участвую в каких-либо мероприятиях».

Также Киркоров назвал себя патриотом.

Ранее представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.

В Роскомнадзоре при этом нашли признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки.

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев обратился к руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфиров телеканалов участников «голой» вечеринки.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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