Филипп Киркоров публично извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой
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Как заявил Киркоров, «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь».
«Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришёл. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми», — сказал он.
По его словам, в нынешнее трудное и героическое время артист его масштаба «не может и не должен так безответственно относиться к участвую в каких-либо мероприятиях».
Также Киркоров назвал себя патриотом.
Ранее представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.
В Роскомнадзоре при этом нашли признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки.
Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев обратился к руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфиров телеканалов участников «голой» вечеринки.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.