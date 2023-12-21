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В Госдуме предложили убрать с телеканалов участников «голой вечеринки»

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Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев обратился к руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфиров телеканалов участников «голой вечеринки».

Соответствующее обращение есть в распоряжении RT.

По мнению парламентария, участники вечеринки продемонстрировали неподобающее поведение, причём сделали это в канун нового, 2024 года, который президент объявил Годом семьи.

Гусев выразил мнение, что участников мероприятия блогера нужно вырезать из эфира и убрать из титров, а если нельзя — то использовать замену изображения и голоса.

Ранее сообщалось, что блогер Анастасия Ивлеева провела вечеринку с дресс-кодом, подразумевающим минимум одежды. Некоторые гости пришли полуголыми, а, например, на одном из участников вечеринки был только носок, прикрывающий гениталии.

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