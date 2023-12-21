Прокуратуру призвали проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ
- РИА Новости
Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
Как говорится в обращении, опубликованном в аккаунте, призыв провести проверку был направлен главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.
«Там был целый букет — от откровенной пропаганды ЛГБТ* и разврата до открытого пьянства и употребления запрещённых веществ», — указано в заявлении.
В документе общественники назвали вечеринку «эпицентром скандального развлечения».
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Гусев обратился к руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфиров телеканалов участников «голой вечеринки».
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.