Прокуратуру призвали проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ

Представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.

Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Как говорится в обращении, опубликованном в аккаунте, призыв провести проверку был направлен главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Там был целый букет — от откровенной пропаганды ЛГБТ* и разврата до открытого пьянства и употребления запрещённых веществ», — указано в заявлении.

В документе общественники назвали вечеринку «эпицентром скандального развлечения».

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Гусев обратился к руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфиров телеканалов участников «голой вечеринки».

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.