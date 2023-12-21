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Прокуратуру призвали проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ

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Представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.
Прокуратуру призвали проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Как говорится в обращении, опубликованном в аккаунте, призыв провести проверку был направлен главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Там был целый букет — от откровенной пропаганды ЛГБТ* и разврата до открытого пьянства и употребления запрещённых веществ», — указано в заявлении.

В документе общественники назвали вечеринку «эпицентром скандального развлечения».

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Гусев обратился к руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфиров телеканалов участников «голой вечеринки».

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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