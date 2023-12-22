В Роскомнадзоре нашли признаки пропаганды ЛГБТ в материалах с вечеринки Ивлеевой
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Эту информацию ведомство подтвердило RT.
Регулятор начал заниматься удалением и блокировкой информации.
Ранее представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ, а также наркотиков.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.