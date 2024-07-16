Мирошник: украинские военные демонстрируют пренебрежение к международному праву

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в беседе с RT, что действия украинских военных нужно расценивать как злостное и преднамеренное нарушение норм международного гуманитарного права.

Собеседник RT отметил, что действия военных Украины нужно расценивать как злостное, преднамеренное нарушение норм международного гуманитарного права и Женевских конвенций по отношению к военнопленным.

«В общем-то, человек, который сложил оружие и он ранен, считается тем, кого нельзя добивать. Соответственно, к нему должно быть гуманное отношение. Мало того, что они совершили преступление, убив этого человека, демонстративно выпустив не одну, а несколько пуль, они ещё и распространили это видео. Тем самым просто бравируя и демонстрируя своё полное пренебрежение к нормам и принципам международного гуманитарного права», — заявил Мирошник.

Он обратил особое внимание на то, что необходимо будет продемонстрировать собранные факты мировому сообществу.

«Речь идёт о британских, американских, французских налогоплательщиках, депутатах и всех прочих, кто должен понимать, какого монстра они финансируют и на какие преступления и игнорирование каких норм они на данный момент идут», — добавил собеседник RT.

Он также заявил, что международное расследование не исключает расследования внутри государства.

«Это не отменяет наше расследование, которое будет вести СК и вынесет свои соответствующие решения, которые должны быть переданы прокуратуре и лечь на стол судьи», — заключил Мирошник.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военного боевиками «Азова»*.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что «фашисты есть фашисты, их надо уничтожать».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.