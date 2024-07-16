Песков — о расстреле военного России: фашисты есть фашисты, их надо уничтожать

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о видео, где члены украинского националистического формирования «Азов»* расстреливают российского военнослужащего, заявил, что «фашисты есть фашисты».

«Фашисты есть фашисты... Надо так и относиться, и их нужно уничтожать», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военного боевиками «Азова»*.

В начале июля американская газета The New York Times выпустила материал, в котором рассказала об истории иностранного медика Каспара Гроссе на Украине. По его свидетельствам, однажды украинские военные неоправданно застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.