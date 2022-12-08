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Лор-врач Зайцев назвал бездумный приём пастилок ошибкой при лечении больного горла

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Врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил ошибки, которые не стоит совершать при попытке устранить боль в горле.
Лор-врач Зайцев назвал бездумный приём пастилок ошибкой при лечении больного горла
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Полоскания должны быть адекватными — нельзя использовать агрессивные препараты, например на спиртовой основе, чтобы не обжечь слизистую оболочку, поделился врач в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Самостоятельное удаление пробок из гланд приводит к повреждению ткани миндалины и развитию кровотечения, предупредил специалист.

Если же для лечения горла вы прибегаете к кварцеванию, то важно помнить, что время выполнения процедуры не должно превышать 30 секунд.

Использовать для профилактики различные спреи и пастилки для рассасывания, считая, что они безвредны, нельзя, подчеркнул Зайцев. Каждое лекарственное средство имеет чёткие показания.

Ранее главный профилактолог ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.

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