Лукашенко: Белоруссия не поведётся на провокации и забалтывание военной угрозы

Белоруссия не поведётся на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Об этом пишет БЕЛТА.

Он отметил, что на попытки устрашения Белоруссия отвечает последовательной миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания.

«Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны и больше не поведёмся на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы», — заявил Лукашенко.

Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия.