Лукашенко: Белоруссия не поведётся на провокации и забалтывание военной угрозы
- AP
Об этом пишет БЕЛТА.
Он отметил, что на попытки устрашения Белоруссия отвечает последовательной миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания.
«Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны и больше не поведёмся на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы», — заявил Лукашенко.
Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия.