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Лукашенко: Белоруссия не поведётся на провокации и забалтывание военной угрозы

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Белоруссия не поведётся на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко: Белоруссия не поведётся на провокации и забалтывание военной угрозы
  • AP

Об этом пишет БЕЛТА.

Он отметил, что на попытки устрашения Белоруссия отвечает последовательной миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания.

«Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны и больше не поведёмся на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы», — заявил Лукашенко.

Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия.

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