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Стоматолог Чертанова предупредила об опасности народных средств для отбеливания зубов

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Стоматолог Диана Чертанова рассказала, что все средства для отбеливания зубов в домашних условиях опасны.
Стоматолог Чертанова предупредила об опасности народных средств для отбеливания зубов
  • Gettyimages.ru

Отбеливание зубов делится на два вида: механическое (абразивное) и ферментативное (химическое), рассказала она «Газете.Ru».

«Механическое отбеливание в домашних условиях сегодня любят делать с абразивной (отбеливающей) зубной пастой, содой или морской солью. Да, они действительно помогают снять налёт, который образуется на зубах, и зубы могут визуально становиться белее, но при этом вы очень сильно повреждаете эмаль. Так повышается риск появления чувствительности зубов и развития кариеса», — объяснила Чертанова.

Среди химических вариантов отбеливания в домашних условиях популярны народные средства, такие как лимон или лимонная кислота, земляника, яблоки, перекись водорода и различные полоски, гели и пасты.

«И это опасно для зубов тем, что нельзя достоверно проконтролировать содержание кислоты и её воздействие на зубы», — подчеркнула Чертанова.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала «Известиям», что гиперчувствительность зубов может быть следствием патологии, не всегда стоматологической.

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