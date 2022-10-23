Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что громкие звуки в городе связаны с учениями.

«Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы», — написал Развожаев в Telegram.

Он призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что порядка 45 объектов в республике будут взяты под охрану в связи с введением режима «среднего уровня реагирования».

19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.