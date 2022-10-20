Аксёнов: около 45 объектов будут дополнительно взяты под охрану в Крыму
- РИА Новости
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«Сегодня ещё дополнительно будут около 45 объектов взяты под охрану, а на отдельных объектах она будет усилена. Увеличено количество постов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Аксёнов добавил, что большинство объектов в Крыму уже охраняются в связи с повышенным уровнем террористической угрозы.
«Мы за восемь месяцев выработали определённые подходы и тактику по решению вопросов (безопасности. — RT)», — подчеркнул он.
19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.