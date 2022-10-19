В ряде субъектов России вводится «средний уровень реагирования»

Президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

В рамках этого режима высшие должностные лица «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий» в сфере экономики, в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.

Согласно документу, высшие должностные лица реализуют усиление охраны общественного порядка и важных объектов, введение особого режима работы объектов транспорта, коммуникаций, энергетики.

Также в документе говорится о таких мерах, как временное отселение жителей в безопасные районы и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с неё.

Кроме того, военное положение вводится с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.