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В ряде субъектов России вводится «средний уровень реагирования»

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Президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
В ряде субъектов России вводится «средний уровень реагирования»
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

В рамках этого режима высшие должностные лица «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий» в сфере экономики, в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.

Согласно документу, высшие должностные лица реализуют усиление охраны общественного порядка и важных объектов, введение особого режима работы объектов транспорта, коммуникаций, энергетики.

Также в документе говорится о таких мерах, как временное отселение жителей в безопасные районы и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с неё.

Кроме того, военное положение вводится с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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