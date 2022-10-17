В Совбезе заявили, что в России примут документы для защиты от подрывной работы Запада
- РИА Новости
По его словам, необходимо усилить меры по защите российского информационно-культурного пространства.
«Своего значения не теряет работа по выявлению источников, сил и средств деструктивного влияния Запада на традиционные российские ценности», — заявил Храмов в интервью «Российской газете».
Он также отметил, что в России будут утверждены документы стратегического планирования.
«К ним, в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — подытожил Храмов.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».
Он также подчеркнул, что российский народ защитит свою Родину и ценности от Запада.