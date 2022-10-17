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В Совбезе заявили, что в России примут документы для защиты от подрывной работы Запада

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В России будут приняты документы стратегического планирования, направленные на противодействие подрывной деятельности Запада и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщил заместитель секретаря российского Совета безопасности Олег Храмов.
В Совбезе заявили, что в России примут документы для защиты от подрывной работы Запада
  • РИА Новости

По его словам, необходимо усилить меры по защите российского информационно-культурного пространства.

«Своего значения не теряет работа по выявлению источников, сил и средств деструктивного влияния Запада на традиционные российские ценности», — заявил Храмов в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что в России будут утверждены документы стратегического планирования.

«К ним, в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — подытожил Храмов.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».

Он также подчеркнул, что российский народ защитит свою Родину и ценности от Запада.

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