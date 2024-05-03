Агент рассказал о восстановлении Головина после травмы

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении игрока после травмы.

«Саша чувствует себя хорошо. Что касается вопроса возможного участия в матче за сборную в июне, надо будет смотреть, как он будет себя чувствовать», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

Весной россиянин получил травму голеностопа. В «Монако» заявили, что его восстановление займёт несколько недель.

В текущем сезоне футболист провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Хюттер назвал Головина ключевым игроком «Монако».