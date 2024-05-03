Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сознание президента Франции Эммануэля Макрона поразил «вирус Зеленского».

По мнению Рогова, французскому лидеру, вероятно, не даёт покоя «история успеха Зеленского». В частности, его мог заинтересовать рецепт того, как непопулярному главе действующего режима можно остаться у власти и не проводить выборы.

«Вполне возможно, что сознание Макрона поразил «вирус Зеленского», симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, французский лидер готов на вовлечение Франции в открытый конфликт с Россией ради сохранения власти.

Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что ввод войск на Украину обернётся для Франции большими потерями.