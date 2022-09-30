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Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей

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Российский президент Владимир Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».
Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей
  • РИА Новости

«Разве мы хотим, чтобы здесь, у нас, в России, вместо мамы и папы был родитель номер один, номер два, номер три?» — спросил он в ходе выступления.

Также президент выступил против того, чтобы детям в школах с начальных классов навязывали «некие гендеры» и предлагали сделать операцию по смене пола.

«Разве мы это хотим для своей страны и своих детей? Для нас это неприемлемо. У нас другое, своё будущее», — сказал Путин.

Президент заявил, что российский народ защитит свою Родину и ценности от Запада.

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