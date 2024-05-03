Часть психически и онкобольных признают на Украине годными к военной службе

Министерство обороны Украины в новом приказе представило перечень заболеваний, с которыми военнообязанные могут быть признаны годными к службе в ВСУ. Среди них есть и отдельные формы умственной отсталости и психические заболевания.

Документ цитирует РИА Новости.

«Лёгкие психические проявления — пригодны к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны», — говорится в приказе.

Непригодными признаются люди с онкологическими заболеваниями при наличии метастазов или при отсутствии возможности хирургического лечения, остальные же считаются годными.

Также годными смогут признать при синдроме зависимости «с умеренными или лёгкими психическими расстройствами». Среди таких недугов также фигурируют лёгкая умственная отсталость, эпилепсия с одиночными приступами. Как пишет агентство, годными могут признать и отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами и туберкулёзом.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко ранее рассказал, что органы местного самоуправления на Украине будут обязаны участвовать в мобилизационных мероприятиях после вступления в силу нового закона о правилах мобилизации.