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Терапевт Кадоркина посоветовала не лечить обычную простуду антибиотиками

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Врач-терапевт, нефролог Юлия Кадоркина посоветовала не лечить обычную простуду антибиотиками.
Терапевт Кадоркина посоветовала не лечить обычную простуду антибиотиками
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

«Попадание бактерий в организм повторяет пути вирусов. Но размножение бактерий осуществляется чаще вне клетки, чем внутри неё. Поэтому принимать антибиотики при простуде не имеет смысла: вирусы и бактерии имеют разную природу, организм борется с ними по-разному», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если использовать антибиотики не по назначению, то можно расчистить путь тем вредоносным бактериям, которые к этому препарату нечувствительны и которые, скорее всего, вызовут осложнения.

«Принимать антибактериальные препараты при простуде можно только тогда, когда вслед за вирусом в организм в качестве осложнений пришли бактерии, и это доказано лабораторными методами исследования», — уточнила Кадоркина.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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