Врач Толоконин назвал стресс и курение факторами риска развития инфаркта
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Инфаркт миокарда представляет собой серьёзное заболевание, при котором часть сердечной мышцы погибает, если в течение 15—20 минут происходит остановка кровотока к ней по крупной артерии сердца, сказал он «Известиям».
Причинами инфаркта могут быть внутренние психоэмоциональные конфликты, вредные привычки, пережитые шоковые состояния и наследственная предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, уточнил Толоконин.
Также в число факторов риска входят длительный спазм артерий, гипернагрузка на сердце, мощный стресс, артериальная гипертензия (гипертония), заключил врач.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU рассказала, что горячая ванна оказывает расслабляющий эффект, расширяет сосуды, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах.