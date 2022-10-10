Узнать больше

Врач Толоконин назвал стресс и курение факторами риска развития инфаркта

Короткая ссылка
Врач-психотерапевт и руководитель Института психосоматики Артём Толоконин предупредил, что длительный стресс и вредные привычки могут способствовать развитию инфаркта.
Врач Толоконин назвал стресс и курение факторами риска развития инфаркта
  • Gettyimages.ru

Инфаркт миокарда представляет собой серьёзное заболевание, при котором часть сердечной мышцы погибает, если в течение 15—20 минут происходит остановка кровотока к ней по крупной артерии сердца, сказал он «Известиям».

Причинами инфаркта могут быть внутренние психоэмоциональные конфликты, вредные привычки, пережитые шоковые состояния и наследственная предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, уточнил Толоконин.

Также в число факторов риска входят длительный спазм артерий, гипернагрузка на сердце, мощный стресс, артериальная гипертензия (гипертония), заключил врач.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU рассказала, что горячая ванна оказывает расслабляющий эффект, расширяет сосуды, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить