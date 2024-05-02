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Генпрокуратуру просят проверить интернет-магазин ЦУМ на предмет пропаганды движения ЛГБТ

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RT
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил обращение на имя генерального прокурора России Игоря Краснова, в котором попросил проверить сайт интернет-магазина ЦУМ на соблюдение законодательства о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
Генпрокуратуру просят проверить интернет-магазин ЦУМ на предмет пропаганды движения ЛГБТ
  • РИА Новости

В обращении Бородина, которое имеется в распоряжении RT, отмечается, что на официальном сайте «Интернет-магазин ЦУМ» в свободном доступе и без указания возрастных ограничений размещена реклама продукции итальянской торговой марки Vetements.

Как подчёркивает Бородин, принты некоторых из представленных товаров бренда представляют собой открытую пропаганду ЛГБТ* и нетрадиционных сексуальных отношений.

Бородин отмечает, что 30 ноября 2022 года Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны, а 5 декабря 2023 года президент России подписал закон «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии и смены пола». 

Как отметил Бородин, также был подписан закон, который запрещает распространение материалов, «пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения» в рекламе, книгах, кино и СМИ.

Автор обращения просит надзорное ведомство проверить размещённую на сайте интернет-магазина ЦУМ рекламу на предмет наличия признаков административного правонарушения.

Ранее глава ФПБК анонсировал старт проверки в отношении певицы Аллы Пугачёвой, которую попросил внести в реестр «иностранных агентов».

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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