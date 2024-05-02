Генпрокуратуру просят проверить интернет-магазин ЦУМ на предмет пропаганды движения ЛГБТ
- РИА Новости
В обращении Бородина, которое имеется в распоряжении RT, отмечается, что на официальном сайте «Интернет-магазин ЦУМ» в свободном доступе и без указания возрастных ограничений размещена реклама продукции итальянской торговой марки Vetements.
Как подчёркивает Бородин, принты некоторых из представленных товаров бренда представляют собой открытую пропаганду ЛГБТ* и нетрадиционных сексуальных отношений.
Бородин отмечает, что 30 ноября 2022 года Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны, а 5 декабря 2023 года президент России подписал закон «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии и смены пола».
Как отметил Бородин, также был подписан закон, который запрещает распространение материалов, «пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения» в рекламе, книгах, кино и СМИ.
Автор обращения просит надзорное ведомство проверить размещённую на сайте интернет-магазина ЦУМ рекламу на предмет наличия признаков административного правонарушения.
Ранее глава ФПБК анонсировал старт проверки в отношении певицы Аллы Пугачёвой, которую попросил внести в реестр «иностранных агентов».
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.