Бородин: началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
- РИА Новости
Он уточнил, что по его заявлению Генпрокуратура России направила соответствующее обращение в Минюст.
В начале марта депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв рассказал в беседе с RT, что, по его мнению, признать Пугачёву иноагентом следовало уже давно.
Ранее Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении иноагента Максима Галкина* и его супруги Аллы Пугачёвой по статье о фейках против российской армии.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.