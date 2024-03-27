Бородин: началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом

Общественник Виталий Бородин сообщил о начале процедуры признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом.

Он уточнил, что по его заявлению Генпрокуратура России направила соответствующее обращение в Минюст.

В начале марта депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв рассказал в беседе с RT, что, по его мнению, признать Пугачёву иноагентом следовало уже давно.

Ранее Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении иноагента Максима Галкина* и его супруги Аллы Пугачёвой по статье о фейках против российской армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.