Депутат Журавлёв: признать Пугачёву иноагентом следовало уже давно
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«Признать Пугачёву иноагентом следовало уже давно, пока не успела продать свой замок в Грязях и не избавилась от активов всевозможных коммерческих предприятий», — сказал он.
По его словам, «все жалели и учитывали предыдущие заслуги» Пугачёвой.
«И вот, оставшись без денег, такие «Пугачёвы» и «Галкины»* непременно приползут обратно, но любовь и уважение российского населения уже утеряны навсегда», — заключил он.
Ранее Пугачёва грубо высказалась о России и её жителях, комментируя критику со стороны исполнителя Стаса Михайлова касательно отъезда некоторых знаменитостей из страны.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.