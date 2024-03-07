Депутат Журавлёв: признать Пугачёву иноагентом следовало уже давно

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв рассказал в беседе с RT, что, по его мнению, признать певицу Аллу Пугачёву иноагентом следовало уже давно.

«Признать Пугачёву иноагентом следовало уже давно, пока не успела продать свой замок в Грязях и не избавилась от активов всевозможных коммерческих предприятий», — сказал он.

По его словам, «все жалели и учитывали предыдущие заслуги» Пугачёвой.

«И вот, оставшись без денег, такие «Пугачёвы» и «Галкины»* непременно приползут обратно, но любовь и уважение российского населения уже утеряны навсегда», — заключил он.

Ранее Пугачёва грубо высказалась о России и её жителях, комментируя критику со стороны исполнителя Стаса Михайлова касательно отъезда некоторых знаменитостей из страны.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.