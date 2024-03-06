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Алла Пугачёва грубо высказалась о России в ответ на слова Стаса Михайлова

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Певица Алла Пугачёва грубо высказалась о России и её жителях, комментируя критику со стороны исполнителя Стаса Михайлова касательно отъезда некоторых знаменитостей из страны.
Алла Пугачёва грубо высказалась о России в ответ на слова Стаса Михайлова
  • РИА Новости

Комментарий был размещён на странице Пугачёвой в соцсетях.

Михайлов в беседе с сайтом kp.ru ранее заявил, что уехавшие из страны знаменитости «на коленях все ещё приползут и будут стоять у России и целовать ноги».

В ответ на это Пугачёва заявила, что встала бы на колени, но «ноги не те».

«Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь», — сказала певица.

Ранее Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении иноагента Максима Галкина* и его супруги Аллы Пугачёвой по статье о фейках против российской армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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