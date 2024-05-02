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Мужчина погиб в Белгородской области при попытке разобрать мину

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в селе Вторая Наумовка мужчина пытался разобрать противопехотную мину, в результате чего она взорвалась. От полученных ранений пострадавший скончался.

«При попытке разобрать противопехотную мину мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью», — написал Гладков в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что в районе трагедии в настоящий момент введён режим ЧС и жители не должны там находиться.

Он также призвал не пытаться самостоятельно разбирать мины.

«Повторюсь: взрывоопасные предметы трогать нельзя!» — отметил Гладков.

Ранее ВСУ атаковали село Вознесеновка в Белгородской области дронами-камикадзе.

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