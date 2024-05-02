Мужчина погиб в Белгородской области при попытке разобрать мину
«При попытке разобрать противопехотную мину мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью», — написал Гладков в Telegram.
Губернатор подчеркнул, что в районе трагедии в настоящий момент введён режим ЧС и жители не должны там находиться.
Он также призвал не пытаться самостоятельно разбирать мины.
«Повторюсь: взрывоопасные предметы трогать нельзя!» — отметил Гладков.
Ранее ВСУ атаковали село Вознесеновка в Белгородской области дронами-камикадзе.