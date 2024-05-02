Путин наградил медалями помогавших людям во время теракта в «Крокусе» подростков

Подростки, помогавшие людям во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», награждены медалями «За спасение погибавших».

Соответствующий указ подписал 2 мая президент России Владимир Путин. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших», — говорится в указе.

Согласно документу, медали получили трое подростков: Артём Донсков, Никита Иванов, а также Ислам Халилов.

Ранее сообщалось о спасавших людей во время теракта сотрудниках «Крокуса», которых наградили медалями в ОП России.