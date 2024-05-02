ФСБ опубликовала видео с задержанной в ЛНР украинской шпионкой

Федеральная служба безопасности опубликовала видео с задержанной в ЛНР украинской шпионкой, которая передавала ВСУ данные для ударов по ВС России.

На видео она призналась, что передавала данные, дислокацию российской техники в период с марта по май 2023 года.

«Я передавала данные по телефону военнослужащим Украины с целью нанесения удара», — отметила задержанная.

При этом женщина подчеркнула, что прекрасно осознавала, что в результате её действий могут пострадать гражданские люди.

Ранее сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданку Украины, которая занималась корректировкой ударов украинских военных по ВС России.