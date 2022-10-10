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Путин поручил рассмотреть создание программы расселения несейсмоустойчивого жилья

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и органам исполнительной власти рассмотреть возможность формирования программы расселения жилых домов в несейсмоустойчивых районах.

«Рассмотреть вопросы о формировании программы расселения жилых домов, сейсмостойкость которых не отвечает установленным требованиям... с учётом сейсмических рисков средств, выделяемых на реализацию этой программы», — говорится в перечне поручений президента.

Кроме того, власти должны представить Путину предложения по совершенствованию подходов к реализации программы по сейсмоусилению объектов.

Срок исполнения поручений — до 1 февраля 2023 года.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила о важности независимой экспертизы при переселении из аварийного жилья.

Москалькова подчеркнула, что есть случаи, когда «невооружённым глазом» видно, что в доме жить невозможно.

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