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Москалькова заявила о важности независимой экспертизы при переселении из аварийного жилья

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о важности независимой экспертизы при переселении из аварийного жилья.

Об этом она сказала на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

«По аварийному жилью главная жалоба заключается в том, что дом не признаётся аварийным. Второе — то, что переселяют в новый дом, который люди считают некачественным. Мы над каждым этим вопросом разбираемся, очень важно, чтобы была независимая экспертиза, которая могла бы сказать, что дом действительно аварийный», — цитирует её РИА Новости.

Москалькова подчеркнула, что есть случаи, когда «невооружённым глазом» видно, что в доме жить невозможно.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство запускает новую программу расселения аварийного жилья.

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