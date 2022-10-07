В Оренбургской области зарегистрировали 172 случая COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 172 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 238 157 жителей. Вылечились 231 183 человека, в том числе 409 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 1443 случая коронавируса, передают «Невские новости». Госпитализированы 144 пациента, выздоровели 2309 жителей.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.