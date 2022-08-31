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Власти Ямала рассказали о ходе реализации программы по поддержке врачей

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о ходе реализации программы по поддержке врачей, приезжающих из других регионов.
Власти Ямала рассказали о ходе реализации программы по поддержке врачей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал 1».

Материальная помощь оказывается в рамках программы «Врачи, нужные Ямалу». Медики получают выплату в размере 500 тыс. рублей при трудоустройстве, ещё 500 тыс. — после двух лет работы.

«В больницах региона к работе приступили порядка десяти врачей дефицитных специальностей. Кардиологи трудоустроены в Надымскую и Ноябрьскую больницы, педиатр и сразу два акушера-гинеколога появились в Муравленке, врач-онколог — в Лабытнанги», — заявили в окружном правительстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки в 2022 году.

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