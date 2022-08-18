Вирусолог Малышев дал рекомендации по подготовке организма к сезону ОРВИ

Вирусолог и инфекционист Николай Малышев рассказал, как правильно подготовить организм к сезону ОРВИ.

В интервью Nation News он отметил, что начинать укреплять иммунитет перед осенним периодом нужно уже с конца лета.

Для этого врач порекомендовал закаляться. По его словам, для того чтобы тело привыкло к низкой температуре, нужно начинать с обтираний прохладной водой, постепенно переходя на более холодную.

Также необходимо насытить организм витаминами, употребляя больше овощей и фруктов. Особое внимание здесь стоит обратить на те, которые растут в средней полосе России.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.