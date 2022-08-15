Травматолог Дунаев назвал нарушение осанки одним из последствий сидячего образа жизни

Травматолог-ортопед Лев Дунаев рассказал, что сидячий образ жизни может спровоцировать развитие ряда заболеваний.

Восьмичасовой рабочий день за компьютером, безусловно, негативно влияет на здоровье, заявил врач в разговоре с URA.RU.

«Нарушается осанка, ухудшается кровообращение, снижается мышечный тонус, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, прогрессирует ожирение. Развивается остеохондроз (эту патологию в последнее время включают в более широкое понятие «дорсопатия») и миофасциальный синдром. Также сидячая работа вредит венозной системе ног. Постоянные статические нагрузки могут привести к варикозной болезни», — объяснил Дунаев.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.