Путин перенёс срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии на июль

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Россиийский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перенос с 1 сентября на 1 июля 2022 года срока вступления в силу закона о продлении дачной амнистии.
Путин перенёс срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии на июль
  • РИА Новости

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дачная амнистия продлевается до 1 марта 2031 года.

В декабре 2021 года российский президент подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

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