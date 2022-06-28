Путин перенёс срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии на июль

Россиийский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перенос с 1 сентября на 1 июля 2022 года срока вступления в силу закона о продлении дачной амнистии.

РИА Новости

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Дачная амнистия продлевается до 1 марта 2031 года. В декабре 2021 года российский президент подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.