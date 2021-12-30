Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличивая его по сравнению с действующим ещё на пять лет.
Таким образом, упрощённый порядок оформления прав граждан на земельные участки, дачные и садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.
Также теперь пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.
Ранее исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Фёдор Мезенцев рассказал о преимуществах дачной амнистии.
По его словам, простой порядок оформления недвижимости для россиян — это и защита их прав, и «возможность подключения газа, и возможность подключения электричества по льготному тарифу».