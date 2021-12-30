Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличивая его по сравнению с действующим ещё на пять лет.

Таким образом, упрощённый порядок оформления прав граждан на земельные участки, дачные и садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

Также теперь пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.

Ранее исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Фёдор Мезенцев рассказал о преимуществах дачной амнистии.

По его словам, простой порядок оформления недвижимости для россиян — это и защита их прав, и «возможность подключения газа, и возможность подключения электричества по льготному тарифу».