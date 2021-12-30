Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.
Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличивая его по сравнению с действующим ещё на пять лет.

Таким образом, упрощённый порядок оформления прав граждан на земельные участки, дачные и садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

Также теперь пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.

Ранее исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Фёдор Мезенцев рассказал о преимуществах дачной амнистии.

По его словам, простой порядок оформления недвижимости для россиян — это и защита их прав, и «возможность подключения газа, и возможность подключения электричества по льготному тарифу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить