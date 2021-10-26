В Союзе дачников Подмосковья рассказали о преимуществах дачной амнистии

Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Фёдор Мезенцев рассказал о преимуществах дачной амнистии.

«Дачи продолжают строиться. Теперь и в СНТ, и на сельских территориях можно построить не только садовый дом, но и жилой. Зарегистрировать его и прописаться там. Сейчас расширили порядок упрощённого оформления не только на дачные участки, но ещё и на другие виды права», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, простой порядок оформления недвижимости для россиян — это и защита их прав, и «возможность подключения газа, и возможность подключения электричества по льготному тарифу».

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.