Госдума одобрила проект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года
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- РИА Новости
«Законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличив его по сравнению с действующим ещё на пять лет», — говорится в сообщении.
Таким образом, упрощённый порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.
В августе в Госдуму был внесён законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.
Как отмечается, новые нормы также позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.