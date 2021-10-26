Госдума одобрила проект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года

Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Соответствующая информация опубликована на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличив его по сравнению с действующим ещё на пять лет», — говорится в сообщении.

Таким образом, упрощённый порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

В августе в Госдуму был внесён законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Как отмечается, новые нормы также позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.