Дачную амнистию в России предлагается продлить до 1 марта 2031 года

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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что им и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком внесён в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.
Дачную амнистию в России предлагается продлить до 1 марта 2031 года
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии ещё на пять лет», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных отношений Московской области сообщил, что за первые шесть дней работы горячей линии по дачной амнистии в Московской области туда обратились свыше 1,1 тыс. человек.

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