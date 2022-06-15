Гендиректор РЭО Буцаев провёл встречу с молодёжью в рамках ПМЭФ-2022

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев призвал школьников страны присоединяться к экологическим проектам, а также рассказал об идее дополнительных баллов к ЕГЭ по итогам ЭкоГТО в школах.
Гендиректор РЭО Буцаев провёл встречу с молодёжью в рамках ПМЭФ-2022
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Public talk «Ресурсосбережение и экологическое будущее России — взгляд молодёжи» при участии Буцаева прошёл 15 июня в рамках XXV Петербургского международного экономического форума на площадке «ПМЭФ.Юниор», передаёт телеканал «360».

«Начать можно с «Зелёной школы» от РЭО. А продолжить участие в профильных конкурсах и проектах. Вот как раз на днях мы запустили на президентской платформе «Россия — страна возможностей» проект «Экософия». Лидеры конкурса отправятся в эколого-промышленные экспедиции, так что всем очень рекомендую. Плюс у нас в РЭО есть идея ввести в школах ЭкоГТО, баллы за который будут добавляться к результатам ЕГЭ. Сейчас мы её прорабатываем», — сказал Буцаев.

По сообщениям НТВ, глава Рослесхоза Иван Советников рассказал о работе по восстановлению лесов.

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