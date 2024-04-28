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RMF FM: в Польше две тысячи человек эвакуируют из-за обнаружения бомбы возле АЗС

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Около 2 тыс. человек эвакуируют в Поморском воеводстве Польши после обнаружения бомбы времён Второй мировой войны неподалёку от АЗС.
RMF FM: в Польше две тысячи человек эвакуируют из-за обнаружения бомбы возле АЗС
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует радиостанция RMF FM.

Как передаёт РИА Новости, сапёры нейтрализуют авиационную бомбу времён Второй мировой войны. Жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково готовятся к эвакуации, которая начнётся с утра 29 апреля.

Отмечается, что всего эвакуируют около 2 тыс. человек.

Бомбу обнаружили недалеко от автозаправочной станции.

В октябре посольства Израиля и Соединённых Штатов в аргентинском Буэнос-Айресе были эвакуированы после того, как дипмиссии получили сообщения с угрозами о заложенных бомбах в зданиях.

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