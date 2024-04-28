RMF FM: в Польше две тысячи человек эвакуируют из-за обнаружения бомбы возле АЗС
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Об этом информирует радиостанция RMF FM.
Как передаёт РИА Новости, сапёры нейтрализуют авиационную бомбу времён Второй мировой войны. Жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково готовятся к эвакуации, которая начнётся с утра 29 апреля.
Отмечается, что всего эвакуируют около 2 тыс. человек.
Бомбу обнаружили недалеко от автозаправочной станции.
В октябре посольства Израиля и Соединённых Штатов в аргентинском Буэнос-Айресе были эвакуированы после того, как дипмиссии получили сообщения с угрозами о заложенных бомбах в зданиях.