RMF FM: в Польше две тысячи человек эвакуируют из-за обнаружения бомбы возле АЗС

Около 2 тыс. человек эвакуируют в Поморском воеводстве Польши после обнаружения бомбы времён Второй мировой войны неподалёку от АЗС.

Об этом информирует радиостанция RMF FM.

Как передаёт РИА Новости, сапёры нейтрализуют авиационную бомбу времён Второй мировой войны. Жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково готовятся к эвакуации, которая начнётся с утра 29 апреля.

Отмечается, что всего эвакуируют около 2 тыс. человек.

Бомбу обнаружили недалеко от автозаправочной станции.

В октябре посольства Израиля и Соединённых Штатов в аргентинском Буэнос-Айресе были эвакуированы после того, как дипмиссии получили сообщения с угрозами о заложенных бомбах в зданиях.