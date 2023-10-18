Infobae: посольства Израиля и США в Аргентине получили угрозы о бомбах
- РИА Новости
Об этом информирует портал Infobae со ссылкой на полицию.
«Начальник безопасности израильского посольства сообщил, что они получили электронное сообщение о бомбе», — говорится в публикации.
После этого сотрудников дипмиссии эвакуировали.
Отмечается, что такое же сообщение получили и сотрудники американского посольства.
Ранее музейный комплекс Версальский дворец был эвакуирован после получения администрацией сообщений об угрозе взрыва.