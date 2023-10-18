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Infobae: посольства Израиля и США в Аргентине получили угрозы о бомбах

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Посольства Израиля и Соединённых Штатов в аргентинском Буэнос-Айресе были эвакуированы после того, как дипмиссии получили сообщения с угрозами о заложенных бомбах в зданиях.
Infobae: посольства Израиля и США в Аргентине получили угрозы о бомбах
  • РИА Новости

Об этом информирует портал Infobae со ссылкой на полицию.

«Начальник безопасности израильского посольства сообщил, что они получили электронное сообщение о бомбе», — говорится в публикации.

После этого сотрудников дипмиссии эвакуировали.

Отмечается, что такое же сообщение получили и сотрудники американского посольства.

Ранее музейный комплекс Версальский дворец был эвакуирован после получения администрацией сообщений об угрозе взрыва.

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