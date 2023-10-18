Infobae: посольства Израиля и США в Аргентине получили угрозы о бомбах

Посольства Израиля и Соединённых Штатов в аргентинском Буэнос-Айресе были эвакуированы после того, как дипмиссии получили сообщения с угрозами о заложенных бомбах в зданиях.

РИА Новости

Об этом информирует портал Infobae со ссылкой на полицию. «Начальник безопасности израильского посольства сообщил, что они получили электронное сообщение о бомбе», — говорится в публикации. После этого сотрудников дипмиссии эвакуировали. Отмечается, что такое же сообщение получили и сотрудники американского посольства. Ранее музейный комплекс Версальский дворец был эвакуирован после получения администрацией сообщений об угрозе взрыва.