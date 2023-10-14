Версальский дворец эвакуирован из-за сообщения о бомбе
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Об этом сообщает в своём аккаунте в X издание Focus.
На опубликованном видео толпы людей выходят из дворца. Подробности не приводятся.
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