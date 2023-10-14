Версальский дворец эвакуирован из-за сообщения о бомбе

Музейный комплекс Версальский дворец, служивший резиденцией для французских королей, эвакуирован после получения администрацией сообщений об угрозе взрыва.

Об этом сообщает в своём аккаунте в X издание Focus.

На опубликованном видео толпы людей выходят из дворца. Подробности не приводятся.

14 октября парижский музей Лувр принял решение закрыть свои двери для посетителей «по соображениям безопасности» — музей получил письмо об угрозе взрыва.

13 октября BFMTV со ссылкой на полицию сообщил, что во Франции неизвестный напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас, в результате чего погиб школьный учитель.

В связи с убийством президент Франции Эммануэль Макрон поручил обеспечить охрану порядка на улицах. По информации радиостанции RTL, для этого будет привлечено до 7 тыс. военных