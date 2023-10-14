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Парижский музей Лувр закрыт для посетителей по соображениям безопасности

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Парижский музей Лувр принял решение закрыть свои двери для посетителей в субботу, 14 октября, «по соображениям безопасности».
Парижский музей Лувр закрыт для посетителей по соображениям безопасности
  • РИА Новости

Об этом информирует газета Le Parisien.

«Около полудня в эту субботу музей предупредил в социальных сетях, что он будет закрыт весь день «по соображениям безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что музей получил письмо об угрозе взрыва.

После этого около 3 тыс. посетителей Лувра были эвакуированы.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на полицию сообщал, что во Франции неизвестный напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас, в результате чего погиб школьный учитель.

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