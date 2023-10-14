Парижский музей Лувр закрыт для посетителей по соображениям безопасности
- РИА Новости
Об этом информирует газета Le Parisien.
«Около полудня в эту субботу музей предупредил в социальных сетях, что он будет закрыт весь день «по соображениям безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что музей получил письмо об угрозе взрыва.
После этого около 3 тыс. посетителей Лувра были эвакуированы.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на полицию сообщал, что во Франции неизвестный напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас, в результате чего погиб школьный учитель.