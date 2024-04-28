RT в Telegram
Подпишись

Байрактар: сделки с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса

Короткая ссылка
Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что сделки по поставке газа с Россией помогли Анкаре избежать энергетического кризиса.
Байрактар: сделки с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса
  • Gettyimages.ru
  • © Matteo Colombo

Об этом сообщает издание Financial Times.

Как сказано в материале, конкурентоспособные сделки с Москвой помогли Анкаре избежать энергетического кризиса, охватившего Запад.

Россия остаётся крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, на долю нашей страны пришлось более 40% энергоносителя, потреблённого в республике в 2023 году. Российский газ в основном поступает по трубопроводам.

В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство ставит целью снизить инфляцию в стране до однозначной цифры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить