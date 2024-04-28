Байрактар: сделки с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса
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Об этом сообщает издание Financial Times.
Как сказано в материале, конкурентоспособные сделки с Москвой помогли Анкаре избежать энергетического кризиса, охватившего Запад.
Россия остаётся крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, на долю нашей страны пришлось более 40% энергоносителя, потреблённого в республике в 2023 году. Российский газ в основном поступает по трубопроводам.
В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство ставит целью снизить инфляцию в стране до однозначной цифры.