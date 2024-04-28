Байрактар: сделки с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса

Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что сделки по поставке газа с Россией помогли Анкаре избежать энергетического кризиса.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Как сказано в материале, конкурентоспособные сделки с Москвой помогли Анкаре избежать энергетического кризиса, охватившего Запад.

Россия остаётся крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, на долю нашей страны пришлось более 40% энергоносителя, потреблённого в республике в 2023 году. Российский газ в основном поступает по трубопроводам.

В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство ставит целью снизить инфляцию в стране до однозначной цифры.