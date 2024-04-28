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Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

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Американская компания SpaceX заявила, что грузовой корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на странице компании в соцсети X.

Ожидается, что он вернётся на Землю примерно через 36 часов. Приводнение должно произойти у берегов Флориды.

В марте Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблём Crew Dragon с экипажем для МКС.

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