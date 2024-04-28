Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Американская компания SpaceX заявила, что грузовой корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Об этом говорится на странице компании в соцсети X.

Ожидается, что он вернётся на Землю примерно через 36 часов. Приводнение должно произойти у берегов Флориды.

В марте Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблём Crew Dragon с экипажем для МКС.