Издание Defense TV подготовило видео, в котором выступило с утверждением, что Россия может разработать новое вооружение против западных бронемашин благодаря трофейным образцам техники НАТО с Украины.

«Изучение таких бронемашин НАТО, как Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040, позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования», — говорится в ролике.

В видео отмечается, что соответствующие знания могут существенно повлиять на российскую военную стратегию и разработку. Броня, датчики и электронные системы этих машин могут привести к разработке контрмер.

«Захваченные образцы могут привести к разработке новых систем вооружения, предназначенных для борьбы с западной техникой», — говорится в ролике.

Ранее сообщалось, что в Москве у Музея Победы на Поклонной горе при участии Минобороны организуют выставку трофейной иностранной военной техники из зоны СВО.