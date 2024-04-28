Defense TV: Россия создаст новое оружие благодаря захваченной технике НАТО
- РИА Новости
«Изучение таких бронемашин НАТО, как Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040, позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования», — говорится в ролике.
В видео отмечается, что соответствующие знания могут существенно повлиять на российскую военную стратегию и разработку. Броня, датчики и электронные системы этих машин могут привести к разработке контрмер.
«Захваченные образцы могут привести к разработке новых систем вооружения, предназначенных для борьбы с западной техникой», — говорится в ролике.
Ранее сообщалось, что в Москве у Музея Победы на Поклонной горе при участии Минобороны организуют выставку трофейной иностранной военной техники из зоны СВО.