Паслер: электроснабжение восстановлено более чем у 60 тысяч оренбуржцев
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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«За сутки по области — 1634 абонента, всего восстановлено электроснабжение 62 161 оренбуржцу», — указал он.
Вместе с этим глава региона отметил, что газоснабжение подключено у 366 абонентов за сутки и у 24 130 жителей всего.
Ранее сообщалось, что почти 65 тыс. жителей Оренбургской области признали пострадавшими в результате паводка.