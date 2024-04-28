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Паслер: электроснабжение восстановлено более чем у 60 тысяч оренбуржцев

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что всего к настоящему моменту электроснабжение восстановлено у 62 161 оренбуржца.
Паслер: электроснабжение восстановлено более чем у 60 тысяч оренбуржцев
  • globallookpress.com
  • © Andrey Titov/Business Online

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«За сутки по области — 1634 абонента, всего восстановлено электроснабжение 62 161 оренбуржцу», — указал он.

Вместе с этим глава региона отметил, что газоснабжение подключено у 366 абонентов за сутки и у 24 130 жителей всего.

Ранее сообщалось, что почти 65 тыс. жителей Оренбургской области признали пострадавшими в результате паводка.

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