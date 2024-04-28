МИД Катара обвинил Израиль и ХАМАС в срыве переговоров
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Об этом сообщает издание Haaretz.
Как передаёт РИА Новости, по словам аль-Ансари, каждый раз, когда удаётся приблизиться к сделке и находятся новые идеи для представления на переговорах, с обеих сторон происходит саботаж.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что согласие движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников позволит избежать проведения Израилем масштабной операции в Рафахе.
В американской администрации сообщали, что ХАМАС необходимо освободить уязвимую категорию заложников для подвижек в переговорном процессе.