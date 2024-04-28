МИД Катара обвинил Израиль и ХАМАС в срыве переговоров

Израиль и движение ХАМАС виноваты в срыве переговоров между ними, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Как передаёт РИА Новости, по словам аль-Ансари, каждый раз, когда удаётся приблизиться к сделке и находятся новые идеи для представления на переговорах, с обеих сторон происходит саботаж.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что согласие движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников позволит избежать проведения Израилем масштабной операции в Рафахе.

В американской администрации сообщали, что ХАМАС необходимо освободить уязвимую категорию заложников для подвижек в переговорном процессе.