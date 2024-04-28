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МИД Катара обвинил Израиль и ХАМАС в срыве переговоров

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Израиль и движение ХАМАС виноваты в срыве переговоров между ними, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
МИД Катара обвинил Израиль и ХАМАС в срыве переговоров
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом сообщает издание Haaretz.

Как передаёт РИА Новости, по словам аль-Ансари, каждый раз, когда удаётся приблизиться к сделке и находятся новые идеи для представления на переговорах, с обеих сторон происходит саботаж.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что согласие движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников позволит избежать проведения Израилем масштабной операции в Рафахе.

В американской администрации сообщали, что ХАМАС необходимо освободить уязвимую категорию заложников для подвижек в переговорном процессе.

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