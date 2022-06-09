Онколог Ахов назвал способы снизить риск развития меланомы

Врач-онколог онкоцентра «Лапино-2» Андемир Ахов рассказал, что ультрафиолетовое излучение может стать причиной развития одной из самых агрессивных форм раковых опухолей — меланомы.

В России заболеваемость меланомой находится на уровне примерно пять — семь человек на 100 тыс. населения, напомнил врач в беседе с «Российской газетой».

Чтобы снизить риск возникновения меланомы, необходимо защищать кожу от солнца, особенно в летний период, когда оно наиболее агрессивно. Безопасное время нахождения на солнце без защитных средств в летний полдень составляет 10—15 минут, отметил Ахов.

Людям со светлой кожей стоит использовать солнцезащитные средства с высоким SPF-фактором — от 50 и выше. Людям со смуглой кожей можно снизить SPF до 20—30.

В самые жаркие часы — примерно с 12:00 до 15:00 — лучше избегать солнца или находиться на улице в одежде. Лёгкие натуральные ткани типа льна и тонкого хлопка прекрасно справятся с солнцезащитной функцией, подытожил онколог.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.